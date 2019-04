Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Dialog Semiconductor auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Er rechne für die Halbleiterbranche erneut mit einer schwierigen Berichtssaison, schrieb Analyst Robert Sanders in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Marktschätzungen dürften für viele Unternehmen aus der Branche nach unten korrigiert werden. Der Experte bevorzugt Werte mit attraktivem Chance-Risiko-Profil, die noch deutlich unter ihren Hochs aus dem vergangenen Jahr notierten. Zu seinen "Top Picks" zählen STMicro, Infineon und Aixtron. Zurückhaltender ist er für ASML, Siltronic und Dialog./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2019 / 03:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0034 2019-04-15/09:58

ISIN: GB0059822006