Kiermaier Immobilien: Vertriebsstart von fünf Neubauwohnungen in Obermenzing

* Zwei Gartenwohnungen, ein Penthaus sowie zwei weitere Einheiten in Ziegelbauweise
* Baubeginn in zweiter Jahreshälfte 2019 und Fertigstellung für Ende 2020 geplant
* Vertriebskooperation zwischen Kiermaier Immobilien und Lebenstraum Immobilien

München, 15. April 2019. Das Münchner Unternehmen Kiermaier Immobilien startet den Neubauvertrieb von fünf Eigentumswohnungen in München Obermenzing. Nachdem das Maklerhaus im Herbst 2018 das Grundstück im Münchner Westen an einen ortsansässigen Bauträger vermittelt hat, hat dieser die Marktexperten Kiermaier Immobilien und Lebenstraum Immobilien mit dem Vertrieb der Wohnungen mandatiert. Der Bau beginnt voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2019. Die Fertigstellung ist für Ende 2020 vorgesehen.

Die Wohnungen liegen in attraktiver Lage im Münchner Stadtteil Obermenzing. Zwei Wohnungen verfügen über einen Gartenzugang und eine Einheit wird als exklusives Penthaus realisiert. Alle Wohneinheiten haben eine Süd-West-Ausrichtung für ausreichend Licht zu allen Jahreszeiten.

"Der Bauträger setzt mit nachhaltiger Ziegelbauweise, durchweg hochwertiger Ausstattung sowie Vorrichtungen für E-Mobilität nachhaltig auf Themen der Zukunft", sagt Claus Kiermaier, Gründer und Geschäftsführer der Kiermaier Immobilien GmbH. Die Einzelstellplätze aller Einheiten sind mit Wall-Box-Anschlüssen für Elektroautos der Zukunft ausgestattet.

Kiermaier: "Die Idee der Unternehmenskooperation mit Lebenstraum Immobilien geht aus einer langjährigen, vertrauensvollen Zusammenarbeit hervor, die auf diskrete Transaktionen von Grundstücken fokussiert war. Das Team von Lebenstraum Immobilien hat in der Vergangenheit maßgeblich zur Vermarktung beigetragen. Wir freuen uns deshalb umso mehr, dass der Markt unser Vorgehen bereits nach wenigen Monaten des Miteinanders honoriert."

Über Kiermaier Immobilien

Kiermaier gilt als einer der ausgewiesenen Experten im Bereich Wohnimmobilien. In den letzten zehn Jahren hat er als Geschäftsführer die Münchner Bank Immobilien GmbH geleitet, aus der unter seiner Federführung zusammen mit Colliers International die eigenwert GmbH erwachsen ist. Bei der PlanetHome Group verantwortete Kiermaier den Geschäftsbereich Projektvertrieb. Der gebürtige Münchner ist ein gefragter Moderator, Referent und Speaker, zuletzt bei Veranstaltungen des IVD Sued, des Immobilienforums oder im Juni 2018 beim Immobilienkongress München. Darüber hinaus managed Kiermaier nachhaltig als Family Officer für zwei Inhaberinnen ein komplexes Grundvermögen.