Wien (www.anleihencheck.de) - In dieser Woche steht klar die Schnellschätzung der Einkaufsmanagerindices im Fokus des Interesses, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Der Umfragewerte für das Verarbeitende Gewerbe seien in Deutschland und der Eurozone zuletzt auf ein Niveau abgestürzt, welches mit einem nachhaltigen Konjunkturabschwung / einer Rezession einhergegangen sei. Zwar seien die Analysten angesichts anderer Daten, welche ein weitaus besseres Bild von der Wirtschaftslage zeichnen würden, nicht besorgt, dass ein unmittelbarer Einbruch der gesamtwirtschaftlichen Aktivität drohe. Allerdings würden die Analysten befürchten, dass die PMI für den Industriebereich erneut enttäuschen würden. Das von den Analysten erwartete deutlich bessere Abschneiden des Dienstleistungsbereichs werde wohl von vielen nicht als die erhoffte Entwarnung interpretiert. Allerdings sollte ein Blick auf die weiteren Daten dieser Woche aus der zweiten und dritten Reihe helfen, übertriebenen Pessimismus hintanzuhalten. ...

