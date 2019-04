MOLOGEN AG (ISIN: DE000A2LQ900) präsentierte Daten seiner EnanDIM(R)-Moleküle, einer neuen Generation potenter chemisch nicht modifizierter TLR9-Agonisten, auf der ITOC6 CONFERENCE 2019, (THE 6TH LEADING INTERNATIONAL CANCER IMMUNOTHERAPY CONFERENCE IN EUROPE) in Wien, Österreich (11. - 13. April 2019). In murinen Tumormodellen führte die Monotherapie mit einem der EnanDIM(R)-Kandidaten zu einem anhaltenden Immungedächtnis, das nachweislich nicht nur zu spezifischen Immunantworten gegen den ursprünglichen Tumor führt, sondern es wurden auch weitere Tumoren unterschiedlicher Herkunft erkannt und bekämpft.

In vorherigen Studien war bereits gezeigt worden, dass die Monotherapie mit EnanDIM(R)-Kandidaten in murinen Tumormodellen zu einer vorteilhaften Modulation des Tumor Microenvironment (TME) führte, was sich in bemerkenswerten Anti-Tumor-Effekten mit stark erhöhten Überlebensraten wiederspiegelt.

Ein EnanDIM(R)-Kandidat führte zu einem vollständigen Tumorrückgang in der Mehrzahl der Mäuse und in einer anschließenden Re-Challenge mit den gleichen Tumorzellen zu einer Abstoßung der Krebszellen, ohne dass eine weitere Behandlung erfolgte. Dies weist auf ein anhaltendes Antitumor-Gedächtnis des Immunsystems hin. Besonders interessant ist, dass in einem Brustkrebs-Modell eine erneute Re-Challenge der überlebenden Mäuse mit Krebszellen eines anderen Tumors, in diesem Fall aus einem Darmtumor, ebenfalls zur Abstoßung dieser bösartigen Zellen führte. Die breite durch EnanDIM(R) induzierte Anti-Tumorantwort wurde dadurch bestätigt und erweitert, dass bei den überlebenden Mäusen eine immunologische Erkennung und Abstoßung nicht nur des anfänglichen Brustkrebses, sondern auch von anderen der Tumoren unterschiedlicher ...

