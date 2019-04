Die CompuGroup Medical SE (ISIN: DE0005437305), einer der weltweit führenden Anbieter von eHealth-Lösungen, gab heute bekannt, dass Christian Teig sein Amt als Finanzvorstand mit Wirkung zum 31. Juli 2019 niedergelegt hat.

CGM hat Michael Rauch zum neuen Finanzvorstand bestellt, der das Amt am 1. August 2019 übernehmen wird. Christian Teig bleibt noch für eine gewisse Zeit bei der CGM, um den reibungslosen Übergang zu begleiten.

Dr. Klaus Esser, Vorsitzender des Aufsichtsrates, sagte: "Christian Teig hatte seit 2008 eine Schlüsselrolle in unserem Führungsteam inne und einen großen Beitrag zum Erfolg der CGM geleistet. Die CGM hat in der Zeit ihre geographische Basis sowie die Reichweite im Gesundheitswesen in der Größe vervierfacht und ihren Wert verzehnfacht. Im Namen des Aufsichtsrates danke ich Christian Teig für sein überragendes Engagement für mehr als ein Jahrzehnt und wünsche Ihm allen Erfolg in der Zukunft."

Frank Gotthardt, Vorstandsvorsitzender, sagte: "Von ganzem Herzen danke auch ich Christian Teig. Seit unserem Börsengang hat Christian Teig eine sehr wichtige Rolle bei der Entwicklung der CGM gespielt. Er hat sich ebenso um die finanzielle Stärke wie um die Kommunikation mit den Investoren gekümmert, was zu dem zweistelligen Wachstum und unserer außerordentlichen Marktposition beigetragen hat. CGM ist perfekt positioniert, um die großen Chancen für nachhaltiges Wachstum des eHealth Geschäftes in 2019 und in den ...

