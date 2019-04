Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Software AG nach vorläufigen Zahlen von 40 auf 34 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das erste Quartal habe ihn nicht optimistischer gemacht, schrieb Analyst Uwe Schupp in einer am Montag vorliegenden Studie. Es werde Zeit brauchen, bis sich die vom neuen Konzernchef initiierten Maßnahmen auswirkten. Schupp senkte seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2019 / 05:27 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0038 2019-04-15/10:16

ISIN: DE000A2GS401