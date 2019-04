TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Konjunkturzuversicht hat am Montag an den Börsen in Ostasien und Australien vielfach für steigende Aktienkurse gesorgt. Positive Signale von den chinesischen Handelsbilanzdaten für März, vor allem aber eine deutlich gestiegenen Kreditvergabe im Reich der Mitte, hatten am Freitag bereits in Europa und USA Konjunktursorgen zerstreut. An der Wall Street war der S&P-500-Index darauf nahe an sein Rekordhoch gestiegen.

Nicht überall konnten die Gewinne im Tagesverlauf aber durchgehalten werden, insbesondere in China nicht. In Schanghai schloss der Composite nach einem Schwächeanfall im Schlussgeschäft sogar 0,3 Prozent leichter. In Hongkong pendelte der HSI im Spätgeschäft knapp unter seinem Schlussstand vom Freitag, nachdem er zuvor ebenfalls klar im Plus gelegen hatte.

Der japanische Nikkei-Index stieg dagegen um 1,4 Prozent auf 22.170 Zähler und war damit klarer Tagesgewinner. Rückenwind kam einmal mehr vom schwächelnden Yen, der Dollar kostete im Tageshoch schon über 112 Yen, verglichen mit Ständen um 111,75 zur gleichen Tageszeit am Freitag. Der Yen bewegte sich damit im Bereich eines Jahrestiefs. Das stützte insbesondere die Stimmung für den japanischen Exportsektor.

In den USA waren außerdem die Quartalsergebnisse der großen US-Banken JP Morgan und Wells Fargo besser ausgefallen als gedacht, was positive Fantasie hinsichtlich der gerade anlaufenden Quartalsberichtssaison schürte.

Hinzu kamen über das Wochenende neuerliche zuversichtliche Kommentare zu den US-chinesischen Handelsgesprächen. Laut US-Finanzminister Steven Mnuchin ist eine Abschlussrunde nahe und möglicherweise sind ihm zufolge dafür auch keine direkten Treffen mehr nötig. Die USA und China hätten vereinbart, dass ihre Vereinbarung eine echte Durchsetzung auf beiden Seiten haben werde, so Mnuchin.

Kurs von Asiana Airlines hebt ab

In Seoul standen die Aktien von Fluglinien im Fokus. Asiana Airlines profitierten stark von Medienberichten, wonach die mit Liquiditätsproblemen kämpfende Muttergesellschaft Kumho Asiana Aktien der Fluglinie verkauft. Der Kurs hob um das Tageslimit von 30 Prozent ab. Marktexperten zufolge wurde er getrieben von Spekulationen auf einen Übernahmedeal, denn diverse heimische Konglomerate wollten bei der zweitgrößten Fluglinie des Landes einen Fuß in die Tür bekommen. Die Aktie von Kumho Industrial, dem Mehrheitsaktionäre bei Kumho Asiana, zog ebenfalls kräftig an um über 12 Prozent. Im Sog von Asiana Airlines verteuerten sich Korean Air Lines um über 7 Prozent.

Samsung Electronics legten um ein halbes Prozent zu. Nachdem das Unternehmen am Freitag die Bücher für Vorbestellungen seines neuen faltbaren Smartphones Galaxy Fold geöffnet hatte, wurden sie am Montag bereits wieder geschlossen. "Die Reservierungsliste ist voll", teilte Samsung zu dem Modell mit, das rund 2.000 Dollar kosten soll.

Im Technologiesektor in Taiwan kletterten Taiwan Semiconductor um 1,4 Prozent und der Kurs des Apple-Zulieferers Hon Hai um 3,2 Prozent. Letzterer habe von Gerüchten über die Abspaltung und eigene Börsennotierung des Optik-Geschäfts profitiert, hieß es. Die Aktie des Linsenherstellers Largan zeigte sich unverändert.

In Sydney sorgten weiter um durchschnittlich 0,4 Prozent anziehende Kurse im Finanzsektor dafür, dass der Index am Ende zumindest behauptet aus dem Tag ging. Die Titel profitierten laut Marktteilnehmern vom wieder gestiegenen Renditeniveau parallel zur gestiegenen Risikobereitschaft der Akteure.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.251,40 +0,00% +10,71% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.169,11 +1,37% +10,76% 08:00 Kospi (Seoul) 2.242,88 +0,42% +9,89% 08:00 Schanghai-Comp. 3.177,79 -0,34% +27,42% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 29.851,10 -0,17% +15,37% 10:00 Taiex (Taiwan) 10.875,60 +0,65% +11,80% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.327,42 -0,14% +8,58% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.632,42 +0,14% -3,57% 11:00 BSE (Mumbai) 38.867,11 +0,26% +7,21% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9.55 Uhr % YTD EUR/USD 1,1317 +0,1% 1,1302 1,1287 -1,3% EUR/JPY 126,67 +0,1% 126,56 126,26 +0,7% EUR/GBP 0,8642 -0,0% 0,8645 0,8644 -4,0% GBP/USD 1,3095 +0,2% 1,3073 1,3058 +2,8% USD/JPY 111,93 -0,0% 111,98 111,86 +2,1% USD/KRW 1132,41 -0,2% 1134,73 1139,11 +1,6% USD/CNY 6,7046 +0,0% 6,7044 6,7180 -2,5% USD/CNH 6,7064 +0,0% 6,7051 6,7254 -2,4% USD/HKD 7,8386 -0,1% 7,8434 7,8427 +0,1% AUD/USD 0,7175 -0,0% 0,7177 0,7125 +1,8% NZD/USD 0,6773 +0,1% 0,6765 0,6730 +0,9% Bitcoin BTC/USD 5.147,76 +0,9% 5.103,39 5.027,76 +38,4% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,55 63,89 -0,5% -0,34 +36,6% Brent/ICE 71,37 71,55 -0,3% -0,18 +29,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.287,19 1.290,54 -0,3% -3,35 +0,4% Silber (Spot) 14,95 14,98 -0,2% -0,03 -3,5% Platin (Spot) 886,70 895,14 -0,9% -8,44 +11,3% Kupfer-Future 2,93 2,95 -0,4% -0,01 +11,7% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

April 15, 2019 03:55 ET (07:55 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.