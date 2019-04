4 Sterne für Anleihen-Neuling - die Anaylsten der KFM Deutsche Mittelstand AG bewerten die 6,00%-Anleihe der Huber Automotive AG (WKN A2TR43) in einem aktuellen Anleihen-Barometer als "attraktiv" mit 4 von 5 möglichen Sternen.

Auf Grund der bisherigen guten Entwicklung mit dem hohen Auftragsbestand sei in naher Zukunft von einem weiterhin ertragreichen Wachstum der Huber Automotive AG auszugehen, so die Anaylsten. In Verbindung mit der wachstumsbedingt aktuell ausreichenden Eigenkapitalquote von 24% und der Rendite von 6,00% p.a. seien daher 4 Sterne gerechtfertigt.

6,00%-Huber Automotive-Anleihe

ANLEIHE CHECK: Die aktuell emittierte nicht nachrangige und unbesicherte Mittelstandsanleihe der Huber Automotive AG ist mit einem Zinskupon von 6,00% p.a. (Zinstermin jährlich am 12.04.) ausgestattet und hat eine fünfjährige ...

