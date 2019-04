Es geht weiter in der Reihe unserer Spekulationen auf die abgestraften Titel. Diesmal schauen wir uns Aixtron an, am 25.3 von uns empfohlen. Hier der Artikel von damals. Bilanz seither im Turbo - 50 Prozent Gewinn in der GM794V! Es klingt vielleicht ein bisschen komisch gerade, dass wir ständig Gewinne von 50 Prozent oder mehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...