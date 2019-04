Der Trading-Tipp des Tages ist diesmal BYD. Die Aktie machte in den vergangenen Tagen ordentlich Boden gut. Charttechnisch sieht es damit gerade richtig interessant aus. Rückenwind kam außerdem in Form guter Absatzzahlen.



