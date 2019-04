JPMorgan Chase-Calls mit 94%-Chance bei Kursanstieg auf 116,81$

Laut einer im Commerzbank Newsletter für Selbstentscheider "ideas daily" veröffentlichten Analyse generierte die im Dow Jones-Index (ISIN: US2605661048) gelistete JPMorgan Chase-Aktie (ISIN: US46625H1005) am vergangenen Freitag ein Kaufsignal. Hier ein Auszug aus der Analyse:

"Die Aktie von JP Morgan Chase hatte im Februar 2018 nach mehrjähriger Rally ein Rekordhoch bei 119,33 USD erreicht. Ein erster Versuch, die als Widerstand fungierende 200-Tage-Linie zu überwinden, schlug im März fehl. Nach einem Rücksetzer bis auf ein Korrekturtief bei 98,09 USD meldeten sich die Bullen zurück. Im Anschluss an die jüngste mehrtägige Konsolidierung unter dem bedeutenden Widerstandscluster bei aktuell 106,79-108,49 USD gelang am Freitag der von hohem Volumen begleitete Ausbruch mit einer bullishen Kurslücke. Mit dem Tageshoch bei 111,85 USD erreichte der Wert bereits das untere Band der nächsten Ziel- und Widerstandszone, die sich bis 112,93 USD erstreckt. Diese könnte nun Anlass für eine kurzfristige Konsolidierung oder einen Rücksetzer in Richtung 106,73-108,49 USD bieten. Solange die Kurslücke bei 106,73 USD nicht per Tagesschluss unterboten wird, bleibt die technische Ausgangslage positiv zu werten. Ein Ausbruch über 112,93 USD würde ein unmittelbares Anschlusssignal in Richtung 116,81 USD und anschließend 119,33 USD liefern. Darüber wäre eine Fortsetzung des langfristigen Bullenmarktes bis zunächst 127,20 USD vorstellbar. Unmittelbar bearishe Signale entstünden nun hingegen unter 104,25 USD und 98,09 USD. Dann mit möglichem Ziel 91,11 USD."

Risikobereite Anleger mit der Markteinschätzung, dass die Aktie nun über Steigerungspotenzial auf zumindest 116,81 USD verfügen sollte, könnten einen Blick auf Long-Hebelprodukte werfen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 115 USD

Der Commerzbank-Call-Optionsschein auf die JPMorgan Chase-Aktie mit Basispreis bei 115 USD, Bewertungstag 21.6.19, BV 0,1, ISIN: DE000CJ8CJZ3, wurde beim Aktienkurs 111,40 USD und dem Euro/USD-Kurs von 1,132 USD mit 0,15 - 0,16 Euro gehandelt.

Setzt die JPMorgan Chase-Aktie im nächsten Monat ihre Aufwärtsbewegung auf 116,81 USD fort, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,31 Euro (+94 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 104,3384 USD

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die JPMorgan Chase-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 104,3384 USD, BV 0,1, ISIN: DE000PZ7UCP8, wurde beim Aktienkurs von 111,40 USD mit 0,67 - 0,70 Euro taxiert.

Gelingt der JPMorgan Chase-Aktie in den nächsten Wochen der Anstieg auf die Marke von 116,81 USD, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,10 Euro (+57 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von JPMorgan Chase-Aktien oder von Hebelprodukten auf JPMorgan Chase-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de