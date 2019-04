Wie in der vergangenen Woche bekannt wurde, wird die Aktie von Canopy Growth die Aktie des Goldproduzenten Goldcorp im S&P/TSX-60-Index ersetzen. Ab kommenden Donnerstag, 18 April, wird der Wert dann im Index vertreten sein. Canopy ist damit das erste Cannabis-Unternehmen, das in einen Leitindex aufgenommen wird. Newmont Mining übernimmt Goldcorp, weswegen der Wert aus dem Index fällt. An der Börse kam die Ankündigung gut an. Die Aktie von Canopy Growth ging am Freitag mit einem Plus von 5,4 Prozent aus dem Handel an der Heimatbörse in Toronto.

