Die Investmentbank Oddo BHF hat die Einstufung für Software AG auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Die Ergebnisse des ersten Quartals seien insgesamt nicht so schwach wie befürchtet ausgefallen, schrieb Analyst Henning Steinbrink in einer am Montag vorliegenden Studie. Er blieb angesichts ihrer relativ niedrigen Bewertung bei seiner Kaufempfehlung für die Papiere der Darmstädter./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2019 / 18:04 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2019 / 07:55 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0059 2019-04-15/11:23

ISIN: DE000A2GS401