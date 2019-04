Die British-Airways-Mutter IAG gibt ihre Finanzen in neue Hände. Der langjährige Finanzchef Enrique Dupuy de Lôme gebe seine Aufgabe bei der Hauptversammlung im Juni ab, teilte der gemeinsame Mutterkonzern von British Airways, Iberia, Vueling und Aer Lingus am Montag in London mit. Nachfolger Dupuys wird der bisherige Finanzchef von British Airways, Steve Gunning. Die Aktionäre sollen seiner Berufung in den Verwaltungsrat des Konzerns bei ihrer Versammlung zustimmen.

"Ich glaube, nach acht Jahren als Finanzvorstand von IAG und zuvor 20 Jahre als Finanzchef von Iberia ist für mich nun der richtige Zeitpunkt gekommen, IAG zu verlassen", sagte Dupuy. Der Manager hatte die Finanzen des Konzerns seit seiner Gründung im Jahr 2011 geführt. IAG-Chef Willie Walsh sagte, er habe einen "fantastischen Job" gemacht. Der künftige Finanzchef Gunning hat den entsprechenden Posten bei British Airways seit Anfang 2016 inne. Zuvor hatte er die Frachtsparte IAG Cargo geleitet./stw/jha/

ISIN ES0177542018

AXC0097 2019-04-15/11:28