Die Börse lebt von Gerüchten, von Spekulationen und geplatzten Hoffnungen. In diesem Fall geht es um die Aixtron Aktie, die sich aufmachen kann, ihren Abwärtstrend zu beenden. Der Grund sind hier Übernahmefantasien, die sich in die Köpfe der Marktteilnehmer geschlichen haben. An der Börse reicht schon das Gerücht, sodass sich eine Aktie in Bewegung setzt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...