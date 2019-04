Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In China verdichten sich die Anzeichen, dass die konjunkturellen Stabilisierungsmaßnahmen der Regierung Wirkung zeigen, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen". Nach der Stimmungsaufhellung im Verarbeitenden Gewerbe scheine sich jetzt auch der Immobilienmarkt zu erholen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...