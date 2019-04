Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Volkswagen von 160 auf 163 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Er halte die Gesamtjahresziele des Autobauers nach wie vor für realistisch, zumal der Konzern im April von einer anhaltenden Nachfrage in China spreche, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2019 / 09:50 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2019 / 10:15 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0060 2019-04-15/11:53

ISIN: DE0007664039