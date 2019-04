Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Post auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Diverse Indikatoren signalisierten - nicht gerade überraschend - ein derzeit herausforderndes Umfeld in puncto Luft- und Seefracht, schrieb Analyst Sebastian Vogel in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Vor diesem Hintergrund ziehe er Aktien von Logistikunternehmen vor, die möglichst breit aufgestellt seien wie die Deutsche-Post-Tochter DHL./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2019 / 08:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0061 2019-04-15/11:59

ISIN: DE0005552004