Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat die Einstufung für Linde auf "Buy" belassen. Linde biete eine überzeugende Anlagemöglichkeit, schrieb Analyst Peter Clark in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Industriegaseanbieter habe unstrittig die Führungsposition inne in einer attraktiven und robusten Branche. Eine höhere Bewertung wäre verdient./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2019 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0063 2019-04-15/12:01

ISIN: IE00BZ12WP82