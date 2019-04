Geschäftsführung und Gesellschafter von Weber Maschinenbau gaben Mitte April mit einem symbolischen Spatenstich den Startschuss für das jüngste Bauprojekt des Breidenbacher Familienunternehmens. Angrenzend an die bestehende Montagehalle werden in den kommenden Monaten eine Erweiterung ebendieser sowie ein zweistöckiges Bürogebäude errichtet. Gemeinsam mit Vertretern von Politik, Bauunternehmen und Presse wurde die Baustelle offiziell eröffnet. Dies ist längst nicht die einzige Baustelle bei Weber: in Breidenbach wird derzeit an der Fertigstellung eines neuen Bürogebäudes gearbeitet und auch an ...

