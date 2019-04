Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rocket Internet-Aktienanalyse von "Der Aktionär": Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Start-up-Schmiede Rocket Internet SE (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe. Am Freitag habe die Aktie des Online-Versandportals Jumia Technologies einen fulminanten Börsenstart in New York hingelegt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...