Berlin (ots) -



- Querverweis: Das Manuskript liegt in der digitalen Pressemappe zum Download vor und ist unter http://www.presseportal.de/dokumente abrufbar -



- Querverweis: Audiomaterial ist unter http://www.presseportal.de/audio abrufbar -



Anmoderationsvorschlag:



Direktes Sonnenlicht ist gut für Vitaminhaushalt und Psyche. Aber: Sonne ist auch purer Stress für unsere Haut. Viele Menschen setzen sich trotzdem schon in jungen Jahren oft ungeschützt der prallen Sonne aus und wundern sich später, wenn sie vielleicht Hautkrebs bekommen. Wie Sie das verhindern und wie Sie sich und Ihre Kinder am besten vor der gefährlichen UV-Strahlung schützen können, verrät Ihnen Jessica Martin.



Sprecherin: Wir lieben die Sonne, weil sie uns Wärme und Licht schenkt. Sie hat aber auch ein dunkles Geheimnis, sagt der Hautarzt Prof. Dr. Christoph Skudlik vom Berufsgenossenschaftlichen Klinikum Hamburg.



O-Ton 1 (Prof Dr. med. Christoph Skudlik, 20 Sek.): "Das UV-Licht, also der besondere Anteil im Sonnenlicht, dringt in die Hautzellen ein und schädigt darüber die Erbinformation. Als weiterer Faktor schädigt auch noch das UV-Licht unser Immunsystem in der Haut, sodass die Reparatur der Schäden auch zu kurz kommt. Und das Ganze kann sich dann übers Leben eben anhäufen mit dem Ergebnis: Hautkrebs im Alter."



Sprecherin: Wer das verhindern will, sollte jeden Sonnenbrand tunlichst vermeiden und sich immer optimal vor der UV-Strahlung schützen.



O-Ton 2 (Prof Dr. med. Christoph Skudlik, 20 Sek.): "Das heißt, die pralle Sonne meiden, gerade die Mittagssonne. Und die nächste Stufe ist, sich eher im Schatten aufzuhalten. Oder wenn es nicht geht, durch Kleidung und durch eine Kopfbedeckung das Sonnenlicht zu meiden. Das sind die effektivsten Maßnahmen. Sonnenschutzcremes sind letztlich lediglich ganz am Ende dieser Möglichkeiten und damit sollte man nur die Hautareale schützen, die man nicht entsprechend bedecken kann."



Sprecherin: Das gilt natürlich alles auch für die sehr empfindliche Haut von Kindern, erklärt der Strahlungs-Experte Dr. Marc Wittlich vom Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung.



O-Ton 3 (Dr. Marc Wittlich, 19 Sek.): "Kinder sind schon während ihrer Zeit in der Kita gesetzlich unfallversichert und deswegen ist es uns ein besonders Anliegen, hier schon für deren Schutz zu sorgen. Australische Studien haben beim Thema 'Sonne' gezeigt: Je früher man mit dem Schutz anfängt, schon im Kindesalter, dann wirkt sich das auf das Erwachsenverhalten aus und es senkt die Erkrankungszahlen."



Sprecherin: Deshalb ist es auch extrem wichtig, Kinder möglichst früh über die gefährliche UV-Strahlung und den richtigen Umgang mit der Sonne aufzuklären.



O-Ton 4 (Dr. Marc Wittlich, 09 Sek.): "Unter anderem deshalb haben wir mit Rolf Zuckowski zusammen ein Hörspiel produziert: 'Cosmo und Azura - Das dunkle Geheimnis der Sonne'. Darin beschäftigen wir uns mit dem Sonnenschutz für Kinder."



Abmoderationsvorschlag:



Mehr zum Thema Sonnenschutz für Kinder und Erwachsene finden Sie auf der Website der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung unter www.dguv.de.



OTS: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) newsroom: http://www.presseportal.de/nr/65320 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_65320.rss2



Pressekontakt: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV) Pressestelle Stefan Boltz Tel.: +49-30-13001-1414 E-Mail: presse@dguv.de Glinkastr. 40, 10117 Berlin