Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das DZ BANK-Derivate-Team stellt als Alternative zum Direktinvestment in die Gerresheimer-Aktie (ISIN DE000A0LD6E6/ WKN A0LD6E) eine 5% Aktienanleihe Classic 2020/04 (ISIN DE000DF1ZZP9/ WKN DF1ZZP) mit dem Basiswert Gerresheimer vor.Die im MDAX notierte Gerresheimer AG stelle Spezialprodukte aus Glas und Kunststoff her, die vor allem in der Pharma- und Healthcare-Industrie zum Einsatz kommen würden. Die Branche stehe für 82% der Konzernumsätze, gefolgt von der Kosmetikindustrie, deren Anteil am Konzernumsatz bei 13% liege. Durch die im Juli 2018 bekannt gegebene Übernahme des Schweizer Medizintechnikherstellers Sensile Medical habe Gerresheimer seine Geschäftsbereiche Plastics & Devices (u.a. Insulin-Pens, Inhalatoren, vorfüllbare Spritzen) und Primary Packaging Glass (u.a. Ampullen, Injektionsfläschchen oder Parfümflakons) um den Bereich Advanced Technologies erweitert. Hier entwickle und produziere Gerresheimer intelligente Systeme zur Verabreichung von Medikamenten inkl. digitaler Vernetzung (z.B. Mikropumpen für die Selbstbehandlung von Diabetes oder Herzerkrankungen). ...

