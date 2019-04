In der Türkei wurde letzten Monat gewählt, die aktuell amtierender Partei AKP hat in Istanbul und Ankara merklich an Wählerstimmen eingebüßt und war nur zweitstärkste Kraft. Die Wahlen haben sich anhand des Chartverlaufs offenbar negativ auf die heimische Währung ausgewirkt und gegenüber dem Euro wieder den Tiefstand aus Ende März dieses Jahres erreicht. Dabei beendete der Euro zur türkischen Lira praktisch auf den Märzhochs seinen letztwöchigen Handel, ein Kurssprung über die Vorwochenhochs von 6,5936 TRY könnte dabei ein frisches Kaufsignal hervorbringen und sogar das markante 61,8 % Fibonacci-Retracement knacken. Damit würde sich mittelfristig wieder deutliches Erholungspotenzial für den Euro oder entsprechendes Abwärtspotenzial für die türkische Lira ergeben. Darüber hinaus könnte dieses Szenario sogar eine große W-förmige Bodenformation abschließen und eine enorme Entwertungsspirale in Gang setzen. Wirtschaftlich steht es um die türkische Wirtschaft weiter nicht gut, die USA legen mit möglichen Sanktionen zusätzlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...