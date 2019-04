Das Prognose-Tuning von SOFTWARE AG reicht nicht. Letzte Woche gab es vorl. Q1-Zahlen. Der Glanz fehlt: Umsatz + 8 % auf 201,4 Mio. € (allerdings inkl. Währungsrückenwind), Ebit nur minimal höher bei 42,2 Mio. €; Ebit-Marge rückläufig von vorher 22,5 auf 21,0 %. Für die Sparte Adabas & Natural wurde der Umsatzausblick angehoben, aber auch mit der neuen Prognose (währungsbereinigt - 3 bis + 3 % statt - 5 bis 0 %) gewinnt man keinen Blumentopf. Im Bereich Cloud/IoT schaffte man zwar ein Wachstum um 49 %. Allerdings: Die Erwartung an das Segment wurde nicht erfüllt und außerdem ist dieser wachstumsstarke Bereich noch zu klein (Umsatz in Q1: 9,5 Mio. €), um auch in der Gesamtrechnung richtig Spaß zu machen. Charttechnisch hängt die Aktie in der Luft. Für Neuinvestments erst mal keine Muss-Position!



