marktEINBLICKE um 12: DAX startet langsam, Daimler gerät erneut unter Druck

Zu Beginn der neuen Handelswoche klebt der DAX an der psychologisch wichtigen 12.000-Punkte-Marke. Dies muss aber kein schlechtes Zeichen sein. Auch in der Vorwoche hat das Barometer eine Weile gebraucht, um in Schwung zu kommen.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,1% 12.007 MDAX +0,4% 25.557 TecDAX +0,7% 2.780 SDAX +0,5% 11.546 Euro Stoxx 50 +0,1% 3.452

Die Topwerte im DAX sind thyssenkrupp (WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001), Wirecard (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060) und Deutsche Bank (WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008). Nach einem neuen Manipulationsverdacht läuft es dagegen für Daimler (WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000) deutlich schlechter,

