Produktinnovation! Hochdosiertes Magnesium plus Vitamin B-Komplex. Das Besondere: Depot-Tabletten mit Sofort- und Langzeit-Freisetzung.



Der Alltag verlangt uns oft ganz schön viel ab. Viele Termine im Job, Aktivitäten mit Familie und Freunden, dazu kommt hoher Leistungsdruck, ständige Erreichbarkeit und chronischer Zeitmangel. Nicht schön, manches auch selbstgemacht, aber auch nicht mal eben abstellbar. Bei diesen täglichen Herausforderungen stehen unsere Nerven ganz schön unter Strom!



Die Folgen: Wenn unsere Nerven angespannt sind, verspannen auch unsere Muskeln im Körper.



Um auch in stressigen Situationen "fit-to-go" zu sein, brauchen wir eine spezielle Kombination aus Magnesium und B-Vitaminen. Das Muskel-Mineral Magnesium vitalisiert die Muskeln, die Nerven-Vitamine B1, B2, B6 und B12 stabilisieren die Nerven. Das neue Magnesium-Diasporal DEPOT Muskeln + Nerven ist ein zum Patent angemeldetes, hochdosiertes 2-Phasen-Magnesium plus Vitamin B-Komplex. Das Besondere an diesem innovativen Produkt ist die 2-Phasen-Formel mit dem speziellen DEPOT-Effekt.



Zwei Tablettenschichten "arbeiten" nach dem Prinzip der schnellen sowie der zeitverzögerten kontinuierlichen Freisetzung:



Die rote Sofort-Phase setzt im Magen schnell sofort-aktives Magnesium und die Nerven-Vitamine B2 und B12 frei. In der weißen Langzeit-Phase werden Magnesium und die Nerven-Vitamine B1 und B6 über mehrere Stunden zeitverzögert freigesetzt. Magnesium-Diasporal DEPOT Muskeln + Nerven sorgt so für vitale Muskeln und entspannte Nerven. Das Nahrungsergänzungsmittel ist der ideale Begleiter bei stressbedingten Verspannungen!



Einnahme-Tipp: Morgens kurz vor dem Frühstück regelmäßig eine Tablette (eine Monats-Packung mit 30 Tabletten in Apotheken zum UVP: 17,50 EUR) einnehmen und der Tag kann kommen! Weitere Informationen unter: www.diasporal.de



