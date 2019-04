Geldanlage mal anders: Ins eigene Ich investieren!

Es gibt verschiedenste Möglichkeiten, wie man sein sauer verdientes Geld anlegen kann, um es zu Vermehren oder gegen Wertverlust abzusichern. Beim Auftauchen des Begriffes "Geldanlage" kommen oftmals zuallererst Gedanken in den Sinn wie Bargeldhortung, Bankprodukte, Edelmetalle, Immobilien, börsennotierte Wertpapiere, Unternehmensbeteiligungen, Sammlungen. Was ist mit der Investition in die eigene Person?

Wie heißt es so schön: mitnehmen kann man später nichts - und nicht mal der Tod ist umsonst, denn eine Beerdigung kostet auch noch Geld. Warum also nicht zu Lebzeiten in das eigene Ich investieren, und wie könnte man Geld dabei möglichst sinnvoll ausgeben?

Bildung: Wer kein umfangreiches Erbe angetreten hat, der muss arbeiten gehen um seinen Lebensunterhalt bestreiten zu können. Eine solide Berufsausbildung schafft Zugang zum Arbeitsmarkt. Aber genügt das für die Zukunft? Private Fortbildungsmaßnahmen sind mit Kosten verbunden, erweitern jedoch die beruflichen und persönlichen Qualifikationen. Weiterbildungen oder auch Umschulungen sollten sich in irgendeiner Form ausbezahlen, sei es für das berufliche Weiterkommen, Gehaltserhöhungen oder Sicherung des Arbeitsplatzes, besonders wenn das Thema betrieblicher Stellenabbau präsent wird.

Den vollständigen Artikel lesen ...