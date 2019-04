Eine illustre Runde lud zur Pressekonferenz auf der Hannover Messe ein: SAP, Beckhoff Automation, Endress & Hauser, Hilscher, ifm und Kuka und Multivac. Entsprechend voll war der Saal, in dem Vertreter der Gründungsfirmen die Zielsetzung skizzierten: Im Kern geht es um die Standardisierung der Kommunikation und Beschreibung der Schnittstellen und Bestandteile einer Smart Factory.

Die Gründer wollen dazu im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung ein Framework beschreiben und umsetzen, das die Interoperabilität aller beteiligten Disziplinen und Geräte sicherstellt. Grundlage für dieses Open Industry 4.0 Framework sind existierende Standards wie IO-Link, OPC UA und die Referenzarchitektur Industrie 4.0, kurz: RAMI. Damit will die Allianz proprietäre Insellösungen überwinden, bei Bedarf vernetzen und der digitalen Transformation der europäischen Industrie einen Schub geben. Mit dem Lösungsansatz, der sich in vier Teile gliedert, will die Gruppe erreichen, dass bis zu 80 % der Maschinen in einer Smart Factory die gleiche Sprache sprechen und Prozess-orientiert zusammenarbeiten.

Die Realität ist davon noch meilenweit entfernt: Proprietäre und verschiedene Standards bei Konnektivität, Datenmanagement, IT-Sicherheit und Kollaboration verursachen Zusatzaufwand und behindern die schnelle und flächendeckende Skalierung der Industrie 4.0. Die Gründer und Mitglieder der Open Industry 4.0 Alliance schaffen nun ein offenes, auf Standards basierendes und kompatibles Angebot über die gesamte Prozesskette, vom Objekt in der Werkhalle bis zum Service im ERP oder in einer ...

