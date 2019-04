Stadler Rail (WKN: A2ACPS) feierte am Freitag ein gelungenes Börsendebüt an der SIX Swiss Exchange. Die Aktie schloss am ersten Tag mit einem Gewinn von +13,42%. Stark beachtet war der Börsengang hierzulande, weil CDU-Politiker Friedrich Merz, der dem Stadler-Verwaltungsrat seit 2006 angehört, nun Aktien im Wert von 6,4 Millionen Euro besitzt.

Stadler, ein Hersteller von Zügen und zugehörigen Systemen, legte den Bezugspreis für die IPO-Aktien bei 38 Franken fest und erlöste damit 1,33 Milliarden Schweizer Franken. Aufgrund starker Nachfrage von Schweizer und internationalen institutionellen Investoren sowie Schweizer Privatanlegern war das Angebot mehrfach überzeichnet. Das Interesse an der Aktie des schuldenfreien Konzerns ist bei den glänzenden Aussichten nachvollziehbar.

Die Entwicklung von Stadler Rail ist eine Erfolgsgeschichte, die eng mit dem einstigen SVP-Nationalrat Peter Spuhler verbunden ist, der auch nach dem Börsengang weiter als exekutiver Verwaltungsratspräsident fungiert. Spuhler erläutert:

Der geplante Börsengang an der SIX Swiss Exchange ist ein logischer nächster Schritt in der Wachstumsgeschichte von Stadler. […] Eine Börsennotierung ist ein starkes Reputations- ...

