Man kommt an der Wiener Börse dieser Tage aus dem Feiern gar nicht mehr raus. Natürlich vor allem, weil der Markt passt: Ein weiteres Jahreshoch ist denkbar heute, year-to-date sind wir aktuell ca. bei 17,5 Prozent Plus im ATX. Gefeiert werden aber auch extrem runde Jubiläen: In der Vorwoche 150 Jahre Porr an der Börse, heute 150 Jahre Wienerberger an der Börse. Zum heutigen Wienerberger-Jubiläum gratulieren wir ganz herzlich und bringen auch drei Inputs dazu: 1) Das Interview mit Ex-Kommunikationschefin Karin Steinbichler, 2) die Live-Kurs-Info von der Wiener Börse und 3) den Start des Börse Social Media Teils mit einem Vintage Bell Ringer ... Hier das Interview mit Karin Steinbichler (erschien im Börse Social Magazine März 2019). ...

