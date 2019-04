Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Wien (pta016/25.04.2019/11:30) - 25. April 2019 - Die Wienerberger Gruppe hat die erste Runde des Mitarbeiterbeteiligungsprogrammes in Österreich erfolgreich abgeschlossen. Von den teilnahmeberechtigten Mitarbeitern nutzten rund 28 % die Chance, sich am führenden Anbieter von Bau- und Infrastrukturlösungen zu beteiligen. Das Investitionsvolumen belief sich auf insgesamt EUR 1.943.642. Infolge der guten Erfahrungen und des hohen Zuspruches in Österreich plant Wienerberger, auch in anderen Ländern Mitarbeiter-Beteiligungsaktionen aufzusetzen.



Wienerberger macht Mitarbeiter zu Miteigentümern "Die hohe Teilnahmequote macht deutlich, dass unsere Mitarbeiter an die Strategie und Zukunft von Wienerberger glauben", kommentiert Heimo Scheuch, Vorstandsvorsitzender der Wienerberger AG, die erfolgreiche erste Runde der Mitarbeiterbeteiligung. "Unsere Mitarbeiter kennen das Unternehmen genau. Sie sehen unser Wachstumspotenzial und wissen, dass sie durch dieses Programm langfristig vom Erfolg unseres Unternehmens profitieren können", so Scheuch weiter.



Wienerberger ist eines der ersten Unternehmen in Österreich, das seinen Mitarbeitern im Rahmen der neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen die Möglichkeit gibt, sich über eine Mitarbeiterbeteiligungs-Privatstiftung am Unternehmen zu beteiligen. Die Wienerberger Mitarbeiterbeteiligungs-Privatstiftung hält gemäß den gesetzlichen Bestimmungen die Aktien treuhändig für alle an dem Mitarbeiterprogramm teilnehmenden Mitarbeiter und übt die Aktionärs-Stimmrechte gebündelt aus. Die Dividenden fließen den Mitarbeitern zu. Die nächste Angebotsfrist für die Mitarbeiter in Österreich wird 2020 gestartet.



Wienerberger Gruppe Wienerberger ist der größte Ziegelproduzent (Porotherm, Terca) weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln (Koramic, Tondach) in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen (Semmelrock) in Zentral-Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeugrohre der Marke Steinzeug-Keramo und Kunststoffrohre der Marke Pipelife) zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa. Mit gruppenweit 195 Produktionsstandorten erwirtschaftete Wienerberger im Jahr 2018 einen Umsatz von 3,3 Mrd. Eur und ein bereinigtes EBITDA von 470 Mio. Eur.



Die Wienerberger AG ist zu 100 % im Streubesitz, wobei der überwiegende Anteil der Aktien von nationalen und internationalen institutionellen Investoren gehalten wird. Weiterführende Informationen zur Eigentümerstruktur finden Sie unter https://wienerberger.com/de/investoren/aktie



