Stuttgart, 15.04.2019 Geschäftszahlen der KST Beteiligungs AG nach dem ersten Quartal des Geschäftsjahres 2019 (HGB, nicht testiert) Die KST Beteiligungs AG hat das erste Quartal des Geschäftsjahres 2019 aufgrund von Positionsbereinigungen mit einem geringen Periodenverlust in Höhe von TEUR 45 (Vergleichsperiode des Vorjahres + TEUR 201) abgeschlossen, wobei sich die Gesamtleistung der KST Beteiligungs AG aus Wertpapiergeschäften auf -TEUR 73 (Vorjahresperiode + TEUR 157) stellte. Der innere Wert pro Aktie, der u.a. die gesamten Wertveränderungen des Wertpapierportfolios beinhaltet, hat sich einhergehend mit der insgesamt positiven Portfolioentwicklung im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2019 um ca. 6,6 % erhöht und erreichte zum 31.03.2019 ca. EUR 1,38 pro Aktie. Aktuell liegt der innere Wert pro Aktie nochmals etwas höher bei ca. EUR 1,40 pro Aktie. Aus Zinsen und Dividenden hat die KST Beteiligungs AG bis zum 31.03.2019 TEUR 75 (Vergleichsquartal des Vorjahres TEUR 55) vereinnahmt. Hier erwartet die Gesellschaft im weiteren Jahresverlauf insbesondere noch die Dividendenzahlung auf ihre Beteiligung an der RCM Beteiligungs AG, die die Zahlung einer Dividende in Höhe von EUR 0,06 pro Aktie angekündigt hat. Die ordentlichen betrieblichen Aufwendungen der Gesellschaft lagen im ersten Quartal mit TEUR 33 nochmals leicht unter dem inzwischen erreichten niedrigen Niveau des Vorjahresquartals (TEUR 34). Die Personalkosten der Gesellschaft blieben im ersten Quartal 2019 mit TEUR 6 unverändert. Die Bilanzsumme der KST Beteiligungs AG reduzierte sich zum 31.03.2019 aufgrund der eingangs erwähnten Positionsbereinigungen auf TEUR 9.320 (31.12.2018: TEUR 10.420). In Höhe von TEUR 4.266 (ca. 46%) war diese in festverzinslichen Wertpapieren investiert. Der Aktienbestand der Gesellschaft lag zum 31.03.2019 bei ca. TEUR 3.390 bzw. ca. 36% der Bilanzsumme. Hiervon waren wiederum ca. 39% in Titeln aus dem Bereich der Indices DAX, MDAX und SDAX sowie ca. 38% in Auslandstiteln, deren Indexzugehörigkeit, soweit vergleichbar, in etwa den genannten inländischen Indices entspricht, investiert. Der Vorstand Pressehinweis Mit dieser Veröffentlichung wird die für den 25.04.2019 vorgesehene Pressemitteilung zum Zwischenabschluss für das erste Quartal 2019 vorgezogen. Über die KST Beteiligungs AG Die KST Beteiligungs AG ist eine im Basic Board der Deutschen Börse notierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Stuttgart, deren Unternehmensziel die langfristige Steigerung des Gesellschaftsvermögens ist. Zu diesem Zweck verfolgt die KST als Anlagestrategie die Investitionen des Wertpapierportfolios vor allem in liquide Aktien aus gängigen Börsensegmenten sowie höherverzinsliche Anleihen.