Am Freitag ging es richtig rund bei der Disney Aktie, jedoch frage ich mich schon, warum eigentlich. Es wird an der Meldung über den eigenen Video-Streaming-Dienst liegen, aber dieser wurde bereits in der Vergangenheit oft publiziert. Deshalb kam dieser auch nicht wirklich überraschend.

Was erhoffen sich die Anleger dann?

Der Dienst wird wohl früher als erwartet an den Markt gehen, aber ob sich Walt Disney wirklich gegen Amazon und Netflix durchsetzen kann, ist fraglich. Platz auf dem ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...