Als Auftakt der Börse Social Media Reihe, die impactstarken Input der Börsenotierten auf LinkedIn, Facebook oder Twitter zeigen soll, ein Betrag von Wienerberger. Danke für das Teilen der Vintage Bell aus vom 15.4. 1869: Heinrich Drasche , der Neffe des Unternehmensgründers, hatte aus Wienerberger eine AG gemacht und diese an die Börse gebracht. (Der Input von Börse Social of the Day für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 15.04.)

