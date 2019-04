Unterföhring (ots) -



Genial in das Osterwochenende: Zum zweiten Mal stellt Gastgeber Hugo Egon Balder in der großen SAT.1-Comedy-Show "Genial daneben - Die Ostershow" am Karfreitag, 19. April 2019, um 20:15 Uhr bunte Zuschauerfragen rund um das Osterfest. Hasenohren und Ostergeld: Die prominenten Gäste sitzen als Osterhasen im Studio und die Fragensteller im Publikum. Sie nehmen die gewonnenen 500 Euro persönlich entgegen, wenn das Promi-Panel falsch liegt. Beantwortet es eine Frage richtig, bekommen alle Zuschauer im Studio die Chance auf ein schönes Ostergeschenk: Das Geldbündel wird verlost. Gemeinsam mit Hella von Sinnen und Wigald Boning rätseln Horst Lichter, Chris Tall und Mario Barth über Fragen wie "Warum führte ein Schokoladenei zu einem Beziehungsstreit?" oder "Wer oder was ist ein 'Egg-Flip'"? Und bieten dazu kuriose Lösungen an. Weitere geniale Antworten liefern Kaya Yanar, Simon Pearce, Stefan Mross, Mike Krüger, Bastian Bielendorfer und Markus Krebs. Auf der Comedy- und Musikbühne: Kaya Yanar, Markus Krebs, Mario Barth und Nico Santos ("Rooftop").



Der SAT.1 Fun Freitag mit "Genial daneben - Die Ostershow", am Karfreitag, 19. April 2019, um 20:15 Uhr.



Folge verpasst? "Genial daneben - Die Ostershow" in SAT.1 verpasst? Kein Problem. SAT.1 GOLD zeigt das Spezial am Ostermontag, 22. April 2019 um 17:50 Uhr. Zusätzlich gibt es die Sendung online unter www.sat1.de oder www.7TV.de



