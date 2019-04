Deutsche Wohnen, SMA Solar, CTS Eventim & Schaeffler: Deutscher Aufsteiger Index - ab sofort von den Stärksten in der Börsenliga profitieren!

In der ersten Bundesliga gibt es ein heißes Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Bayern und Dortmund um den Titel. Am Schluss der Tabelle ist rechnerisch noch nichts entschieden. Stuttgart, Nürnberg und Hannover 96 sind aktuell die Anwärter für den Abstieg. In der zweiten Liga hat Köln aktuell die besten Karten für den Aufstieg in die erste Liga. Der HSV und Union Berlin machen sich jedoch ebenfalls berechtigte Hoffnungen. Fünf Spieltage stehen noch aus ehe die Auf- und Absteiger für die nächste Saison beziehungsweise die Gegner der Relegation feststehen.

Die Deutsche Börse prüft vierteljährlich, wer in die erste Liga sprich in den DAX und welche Unternehmen sich für die zweite (MDAX) und dritte Liga (SDAX) qualifizieren. Im März gelang beispielsweise Dialog Semiconductor und Knorr-Bremse der Aufstieg in den MDAX sowie Amadeus Fire und Varta der Aufstieg in den SDAX. Die Chance auf einen Aufstieg in den nächst höheren Index birgt oftmals Kurspotenzial. Schließlich müssen unter anderem Fonds, die den jeweiligen Index abbilden, das von ihnen gemanagte Portfolio bei Indexänderungen entsprechend anpassen und die Aktien aufnehmen. Der Deutscher Aufsteiger Index umfasst zwölf potenzielle Aufstiegskandidaten.

