Nach einem spektakulären Goldfund fühlen sich die Betreiber eines nordschwedischen Bergbauunternehmens durch Umweltaktivisten bedroht. Ein Beschuss aus dem Hinterhalt lässt sie zu ihrer Sicherheit den Stockholmer Ex-Kriminalkommissar Erik Bäckström anheuern. Als es zu einem mysteriösen Todesfall kommt, macht sich Bäckström gegen alle Widerstände auf die Suche nach der mörderischen Wahrheit. Im Osterprogramm - Gründonnerstag, 18. April, Ostersonntag, 21. April, sowie Ostermontag, 22. April, jeweils 21:45 Uhr - zeigt Das Erste drei packende Filme rund um den einsamen Ermittler, der bei der Spurensuche um sein eigenes Leben fürchten muss.



Schon in den 90er Jahren ermittelte Rolf Lassgård als Erik Bäckström gegen kriminelle Machenschaften einer verschworenen Gemeinschaft. Damals etablierte der preisgekrönte Thriller "Die Spur der Jäger" das Genre "Scandic Noir" für hochwertige Krimis aus Skandinavien. Der Film avancierte zu einer der erfolgreichsten Kinoproduktionen Schwedens. 2011 folgte mit "Die Nacht der Jäger" ein weiterer erfolgreicher Kinofilm mit Rolf Lassgård in der Hauptrolle. Mit dem Dreiteiler "Jäger - Tödliche Gier" setzt Das Erste nun Bäckströms Kampf gegen das Verbrechen mit einem neuen, spannenden Fall fort.



Die Sendetermine im Überblick: Jäger - Tödliche Gier: Der Goldrausch Gründonnerstag, 18. April 2019, 21:45 Uhr



Jäger - Tödliche Gier: Die Jagd Ostersonntag, 21. April 2019, 21:45 Uhr



Jäger - Tödliche Gier: Das nächste Opfer Ostermontag, 22. April 2019, 21:45 Uhr



