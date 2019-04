Auf dem Radar: RHI MagnesitaAm Freitag auf neuem Jahreshoch geschlossen (57,45). Year-to-date ist die Aktie nun um 33,17 Prozent im Plus. aktuelle Indikation: Akt. Indikation: 57,50 /57,92Veränderung zu letztem SK: 0,45% Auf dem Radar: AgranaAm Freitag auf neuem Jahreshoch geschlossen (19). Year-to-date ist die Aktie nun um 18,31 Prozent im Plus. aktuelle Indikation: Akt. Indikation: 19,18 /19,38Veränderung zu letztem SK: 1,46% Auf dem Radar: PorrMit 75,00 Prozent Buys jene Aktie unter den Top 10 der meistgehandelten österreichischen Titel in der 7-Tages-Sicht bei wikifolio.com mit dem grössten Kauf-Anteil.aktuelle Indikation: Akt. Indikation: 21,75 /21,92Veränderung zu letztem SK: 1,09% Auf dem Radar: SBOMit 71,43 Prozent ...

