Köln (ots) - Der geniale sowie verrückte Erfinder Woozle vermittelt in dem erfolgreichen TOGGO Format "Woozle Goozle" und dem dazugehörigen Spin-off "Woozle Goozle und die Weltentdecker" den Kindern bereits seit 2013 auf spielerische Weise Wissensinhalte bei SUPER RTL. Dabei hat er eine besondere Vorliebe für alles, was explodieren kann.



Nun gibt es zu dem Wissensformat mit dem frechen blauen Beuteltier auch die passende App: Jederzeit und von überall können die Kinder damit auf spannende Videos zu den verschiedensten Themen wie "Universum", "Farben" oder "Insekten" zugreifen und das ganz einfach per Sprachsteuerung oder Klick. Der Wissenschaftler führt höchstpersönlich mit seiner witzigen Art durch die Menüs und macht so die Bedienung zum Erlebnis.



Die Kinder können dabei eine Ausbildung zum Erfinder durchlaufen, in der sie durch jedes Video von Woozle etwas Neues erfahren und gleichzeitig im Level steigen. Und wer genug entdeckt hat, kann einen Plausch mit dem genialen Tüftler halten oder Mini-Games spielen, in denen man seine irrwitzigen Maschinen repariert. Auch diese kleinen Leistungen werden von dem beliebten Erfinder geschätzt und mit Stickern belohnt.



Wissensvermittlung auf spaßige Art, das zeichnet Woozle im TV aus und dafür steht auch seine App, die ab sofort zum kostenlosen Download für iOS sowie Android verfügbar ist.



OTS: SUPER RTL newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6892 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6892.rss2



Pressekontakt: RTL DISNEY Fernsehen GmbH Telefon: +49 (0) 221 / 456 51015 kommunikation@superrtl.de