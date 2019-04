Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: MS Industrie AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu MS Industrie AG Unternehmen: MS Industrie AG ISIN: DE0005855183 Anlass der Studie: Research Note Empfehlung: Kaufen Kursziel: 6,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 31.12.2019 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker; Matthias Greiffenberger Verkauf nordamerikanisches PTG-Segment, Reduktion des Daimler-Risikos; stärkere Fokussierung auf margenstarkes UTG-Geschäft, Transaktion ist wertschöpfend, renommierter neuer PTG-Kunde soll ab 2021 einen Umsatzsprung auslösen; Kursziel auf 6,00 EUR angehoben, Rating KAUFEN Mit der Ad-hoc-Mitteilung vom 22.03.19 hat die MS Industrie AG den Verkauf des Powertrain-Bereiches in Nordamerika bekannt gegeben. Über die zu veräußernde Tochtergesellschaft MS Industries Inc. agiert die Gesellschaft, wie auch schon in Deutschland und Europa, vornehmlich als Lieferant von Ventiltriebsystemen für den Daimler-Weltmotor. Die in Webberville (Michigan) ansässige US-amerikanische Tochtergesellschaft wird an die Gnutti Carlo-Gruppe veräußert. Allerdings wurden gemäß Unternehmensangaben vorher noch die in 2019 erworbene Betriebsimmobilie sowie das Ultraschallgeschäft (UTG) in Nordamerika aus der US-amerikanischen Tochter herausgelöst. Es ist dabei geplant, zunächst einen Teil der Betriebsimmobilie für die Fortsetzung des UTG-Segmentes zu nutzen sowie die nicht notwendigen Flächen langfristig an den Erwerber Gnutti zu vermieten. Unserem Verständnis nach umfasst diese Transaktion drei Komponenten. Als Barkomponente wird im laufenden Geschäftsjahr sowie in den kommenden drei Geschäftsjahren ein nicht konkret bezifferter Kaufpreis entrichtet. Als zweite Komponente ist die langfristige Vermietung der Betriebsimmobilie in Webberville zu sehen, wodurch zumindest für die kommenden 10 Jahre stetige Mieteinnahmen erwirtschaftet werden. Schließlich wird der aktuell bestehende Liefervertrag (ca. 10 Mio. USD p.a.) für Lagerböcke mit der in Zittau ansässigen MS PowerTec GmbH langfristig fortgesetzt. Diese Transaktion enthält folglich auch eine strategische Komponente, wodurch die beiden Wettbewerber im Powertrainbereich in einer stärkeren wechselseiteigen Beziehung zueinander treten. Mit der Veräußerung des US-amerikanischen PTG-Segments wird in erster Linie die Abhängigkeit zum größten MS Industrie-Kunden Daimler erheblich reduziert. Bislang war Daimler für insgesamt rund 60 % der Konzernumsätze verantwortlich. Nach dem Wegfall der nahezu ausschließlich mit Daimler erzielten Umsätze in Höhe rund 80 Mio. EUR sollte der Umsatzanteil mit diesem größten Kunden auf ca. 40 % fallen. Damit verbunden ist auch der strategisch geplante Bedeutungsgewinn des Ultraschall-Segments, welcher in den kommenden Geschäftsjahren, bei einer höheren Wertschöpfung als im Powertrainbereich, dynamisch wachsen soll. Zunächst wird das laufende Geschäftsjahr durch den Wegfall der nordamerikanischen PTG-Erlöse (ab April 2019) von rückläufigen Umsätzen geprägt sein. Unseren Annahmen zur Folge sollte in den restlichen drei Quartalen 2019 ein Umsatzvolumen von insgesamt rund 60 Mio. EUR wegfallen. Für 2019 haben wir bislang eine Konzern-EBIT-Marge in Höhe von 5,6 % unterstellt. Von diesem Wert ausgehend, dürfte sich der EBIT-Rückgang auf rund 4,5 Mio. EUR pro Jahr belaufen, wobei wir für 2019, aufgrund des nicht ganzjährigen Wegfalls, von einem EBIT-Rückgang in Höhe von 3,50 Mio. EUR ausgehen. Dem stehen aber einmalige buchhalterische Entkonsolidierungseffekte in Höhe von rund 17 Mio. EUR entgegen, so dass wir folgende Prognoseanpassungen vorgenommen haben. Für das kommende Geschäftsjahr 2020 sollte dabei eine ganzjährige Auswirkung der Umsatz- und Ergebnisreduktion sichtbar werden. Allerdings sollte dieser Effekt durch eine stärkere Konzentration auf den margenstarken UTG-Bereich etwas abgemildert werden. Den reduzierten Prognosen stehen jedoch Kaufpreiszuflüsse sowie, wie dargestellt, langfristige Mieterträge und eine langfristige Lieferantensicherung mit dem Standort Zittau entgegen. Als Barkomponente unterstellen wir einen EBIT-Faktor zwischen 6 und 8, so dass, bezogen auf das jährliche EBIT in Höhe von ca. 4,5 Mio. EUR, liquide Mittel zwischen 27 Mio. EUR und 36 Mio. EUR zufließen sollten. Der Barmittelzufluss könnte dabei für die Schuldenreduktion, als Grundlage für mögliche Akquisitionen im Ultraschallsegment sowie im geringen Umfang für die Ausschüttung einer Sonderdividende verwendet werden. Entsprechend haben wir eine Minderung der Finanzaufwendungen und damit eine Verbesserung der Bilanzqualität in unserem Bewertungsmodell berücksichtigt. Darüber hinaus unterstellen wir die Ausschüttung einer Sonderdividende für 2019 in Höhe von 0,09 EUR je Aktie. Mit Corporate News vom 11.04.2019 hat die MS Industrie AG zudem den Gewinn eines neuen renommierten LKW-Kunden für den Powertrain-Bereich ab 2021 bekannt gegeben. Die damit verbundene Risikoreduktion und breitere Aufstellung der Kundenbasis ist als ein wichtiger Meilenstein in der Unternehmensentwicklung der MS Industrie AG zu verstehen. Das hieraus stammende zusätzliche Zielumsatzvolumen in Höhe von 25 - 30 Mio. EUR sollte im Jahr 2026 erreicht werden. In unserem angepassten DCF-Bewertungsmodell haben wir aber eine Umsatzverschiebung zugunsten der margenstärkeren UTG-Umsätze in unsere langfristigen EBIT-Margenerwartungen berücksichtigt. Nunmehr rechnen wir mit EBIT-Margen oberhalb von 7,0 % (bisher: 6,1 % - 6,6 %). Darüber hinaus findet sich die damit vorliegende geringere Konjunktursensitivität in den niedrigeren Kapitalkosten in Höhe von 7,9 % (WACC bislang: 8,2 %) wieder. Als Ergebnis des DCF-Bewertungsmodells haben wir ein Kursziel in Höhe von 6,00 EUR (bisher: 5,60 EUR) je Aktie ermittelt und stufen damit die aktuelle Transaktion als wertschöpfend ein. Ausgehend vom aktuellen Kursniveau in Höhe von 3,29 EUR vergeben wir weiterhin das Rating KAUFEN. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17815.pdf

