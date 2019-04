Die Walt Disney-Aktie präsentierte am Freitag mit +11,54 Prozent ein wahres Kursfeuerwerk an der Wallstreet und verabschiedete sich mit einem neuen Rekordhoch von 130,90 Dollar je Aktie ins Wochenende. Davon profitierte auch der New Yorker Leitindex Dow Jones, der +1,03 Prozent gewann. Anleger quittierten mit dem Kurssprung die Vorstellung des Streamingdienstes "Disney+",...

