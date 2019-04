KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG: 92% Dividendenrendite?!

Großes Kino vor ein paar Tagen bei einer Hauptversammlung, ich vor Ort:Es sollte eigentlich keine Dividende ausgeschüttet werden...Großanleger kommt ca. zwei Minuten rein, stellt Gegenantrag, er will eine Ausschüttung der liquiden Mittel (ca. 92% des Aktienkurses vor der Hauptversammlung), geht direkt wieder.Und 100% stimmen zu, keine einzige Gegenstimme!Die Ausschüttung soll am 16. April erfolgen. Insofern ist dies bereits meine Wochenempfehlung. (Ich war selber baff eben, bin selbst investiert.) Die Aktie ist leider sehr markteng, aber wer weiß, vielleicht bekommen Sie ja noch ein paar Stück.Alle Details zu der Aktie finden Sie im Rahmen meines vollständigen Hauptversammlungs-Berichts. Doch der Reihe nach. Veranstaltungsort war der Firmensitz des Mutterkonzerns KHD in Köln ...

