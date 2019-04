Das Übernahmekarussell in der Pflanzenschutz- und Saatgut-Industrie hat sich in den letzten Jahren heftig gedreht. Den mit Abstand prominentesten - und wohl auch umstrittensten - Zusammenschluss tätigte Bayer mit der Übernahme von Monsanto. Damit verleibte sich der DAX-Konzern auch Glyphosat ein, das dem Unternehmen in den USA in Form einer Klagewelle zu schaffen macht. Corteva, die abgespaltene Agrochemie-Sparte von DowDuPont, forscht laut einem Handelsblatt-Bericht an einer Glyphosat-Alternative.

Den vollständigen Artikel lesen ...