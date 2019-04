Nach den starken Kursgewinnen vom Freitag ist zum Wochenauftakt erst einmal Wassertreten an den New Yorker Börsen angesagt. In einem Interview mit CNBC sagte ein Vertreter der US-Notenbank zwar, das aktuelle Zinsniveau könnte sich bis Herbst 2020 fortsetzen. Zuletzt waren Aussagen in dieser Art von den Anlegern allerdings als mögliches Signal für eine Konjunkturabschwächung und somit eher negativ gedeutet worden. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

