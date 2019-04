Zwei US-Banken eröffneten am Freitag die US-Berichtssaison und sorgten mit starken Zahlen für gute Stimmung am Aktienmarkt. Für den Dow Jones ging es gut ein Prozent nach oben. Der S&P 500 legte 0,7 Prozent zu. Und der Nasdaq 100 stieg um 0,4 Prozent an.



Bei den Einzelwerten geht es um folgende Themen: Goldman Sachs, Lyft, Apple, Netflix, Alibaba und Microsoft. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.