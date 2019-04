Unternehmensbilanzen aus den USA könnten in der verkürzten Handelswoche für frische Impulse sorgen. JP Morgan hatte am Freitag bereits positiv überrascht und einen Rekordgewinn veröffentlicht. Welche Bilanzen die Anleger im Blick haben sollten, verrät Kemal Bagci, Derivate-Experte bei der BNP Paribas im wöchentlichen Marktgespräch direkt aus dem Handelssaal der BNP Paribas. Was die Anleger dem DAX vor dem Osterfest noch zutrauen, welche Produkte gesucht sind, die Antworten im Interview.