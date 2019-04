BERLIN (Dow Jones)--Die Geschäftslage und die Erwartungen in der Baubranche sind im Frühjahr nach einer Erhebung ihres Verbandes weiter gut. Die Mitgliedsunternehmen des Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes (ZDB) hätten zum März 2019 "über eine nahezu unveränderte und gute Geschäftslage berichtet", teilte der ZDB mit. Das habe die monatliche Umfrage des Verbandes unter seinen Mitgliedern ergeben.

Positive Impulse kamen demnach wiederum vom Wohnungsbau. Etwas zurückhaltender fielen laut den Angaben hingegen die Lagebeurteilungen zum Wirtschaftsbau und zum öffentlichen Hoch- und Tiefbau aus. Die Lagebeurteilung bleibe aber insgesamt auf einem hohen Niveau.

Auch die Erwartungen an die Geschäftsentwicklung für die kommenden drei Monate bleiben demnach aufwärtsgerichtet. Angesichts der nachhaltigen Auftragslage sähen die Unternehmen die Möglichkeit, Kostensteigerungen bei Material und Lohn weiter an den Markt zu geben. Die Bautätigkeit habe in allen Bausparten noch einmal angezogen, was sich auch in einer steigenden Zahl der Beschäftigten niederschlug. Die Investitionsneigung bleibt angesichts gut gefüllter Auftragsbücher und hoher Kapazitätsauslastung auf hohem Niveau, betonte der Verband.

