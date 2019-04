Mit der Reduzierung ihrer Anteile am Frankfurter Asset Manager Conservative Concept Portfolio Management AG (CCPM) von 66,07 % auf 20,00 % gelingt der Baader Bank (ISIN: DE0005088108) ein wichtiger Schritt in der planmäßigen Konsolidierung des Gesamtkonzerns.

Die Baader Bank war seit dem Jahr 2005 mehrheitlich an der CCPM beteiligt. Das damalige strategische Kalkül, die Erschließung eines weiteren Geschäftsfeldes im Verbund mit einem hochspezialisierten Anbieter für Absolute Return Strategien, trug lange Jahre die erwünschten Früchte. Mit der jetzt erfolgten Neuausrichtung der Baader Bank konzentriert sich das Institut auf seine Kerngeschäftsaktivitäten im Wertpapierhandel und veräußert deshalb die Produktanbieter und Auslandsengagements. In diesem Zuge wurde der Anteil an der CCPM auf 20 % gesenkt. Die CCPM gehört so nicht mehr in den Konsolidierungskreis des Konzerns.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Affilinet)} ...

Den vollständigen Artikel lesen ...