Unterföhring (ots) - - Im Rahmen der Original Sky Konferenz zeigt Sky als einziger Anbieter alle Spiele und alle Tore der Viertelfinal-Rückspiele in der Königsklasse live



- Darüber hinaus überträgt Sky die Rückspiele Barcelona - ManUnited am Dienstag und ManCity - Tottenham am Mittwoch auch in voller Länge live und exklusiv



- Lothar Matthäus und Ewald Lienen am Dienstag, Didi Hamann und Rafael van der Vaart am Mittwoch zu Gast im Studio



- Neben den Abonnenten des Sky Sport Pakets können Fußballfans mit dem Streaming Service Sky Ticket (skyticket.de) auch ohne lange Vertragsbindung live dabei sein



- Exklusiv für Sky Q Kunden: FC Barcelona - Manchester United auf Sky Sport UHD live auch in Ultra HD, Highlight-Zusammenfassungen aller Spiele ab Mitternacht auch über den Receiver auf Abruf



- Die Königsklasse auch im Free-TV: "Champions Corner" während der Spiele und erste Highlights direkt danach ab 23.00 Uhr auf Sky Sport News HD



- Das Halbfinale sowie das Finale am 1. Juni überträgt Sky live



Am Dienstag und Mittwoch fallen die Entscheidungen, welche vier Mannschaften ins Halbfinale der UEFA Champions League einziehen. Nur Sky zeigt in der Original Sky Konferenz alle vier Spiele und alle Tore live. Außerdem überträgt Sky die Rückspiele des FC Barcelona gegen Manchester United und des englischen Duells zwischen Manchester City und Tottenham Hotspur auch in voller Länge live und exklusiv.



Barca gegen ManUnited und Juventus gegen Ajax in der Konferenz am Dienstag



Am Dienstagabend treffen der FC Barcelona und Manchester United aufeinander. Nach der 0:1-Heimniederlage im Hinspiel brauchen die Engländer ein ähnliches Wunder wie im Achtelfinale, als sie bei PSG sogar ein 0:2 im Old Trafford noch aufholen konnten. Sky überträgt das Duell der beiden Giganten als Einzelspiel und in der Original Sky Konferenz live und exklusiv. In der Konferenz ist außerdem die Begegnung zwischen Juventus Turin und Ajax Amsterdam zu sehen. Nach dem Unentschieden in Amsterdam stehen die Chancen auf das Weiterkommen für die Italiener gut, die jedoch durch das 4:1 der Niederländer im Achtelfinale bei Real Madrid gewarnt sein dürften.



Moderator Sebastian Hellmann führt ab 19.30 Uhr durch den Abend. Seine Gäste sind unter anderem die Sky Experten Lothar Matthäus und Ewald Lienen.



Die Konferenz am Mittwoch mit ManCity - Tottenham und Porto - Liverpool



Der Mittwochabend steht dann ganz im Zeichen des englischen Fußballs und den drei Topteams der Premier League von Manchester City, der FC Liverpool und Tottenham Hotspur. Am meisten Spannung verspricht das englische Duell, in dem Manchester City ein erneutes frühes Ausscheiden noch abwenden will. Die "Spurs", die das Hinspiel mit 1:0 für sich entscheiden konnten, müssen in Manchester jedoch auf ihren Torjäger Harry Kane verzichten. Die Partie im Etihad Stadium zeigt Sky im Rahmen der exklusiven Original Sky Konferenz und auch als Einzelspiel live und exklusiv. In der Konferenz zeigt Sky außerdem das Rückspiel des FC Liverpool in Porto. Nach dem 2:0 an der Anfield Road wollen die "Reds" den Halbfinal-Einzug nun perfekt machen.



Moderator Michael Leopold begrüßt um 19.30 Uhr den Sky Experten Didi Hamann und Rafael van der Vaart im Studio. Der Niederländer, der sechs Jahre in der Bundesliga für den HSV spielte, trug von 2010 bis 2012 auch das Trikot von Tottenham Hotspur. Mit ihm erreichten die Engländern 2011 das Viertelfinale der Königsklasse - zum bis vor dieser Saison einzigen Mal in ihrer Geschichte.



Mit Sky Q die Königsklasse auch in Ultra HD und Highlights auf Abruf erleben



Sky Q Kunden haben zudem die Möglichkeit, das Rückspiel zwischen dem FC Barcelona und Manchester United an diesem Mittwoch auf Sky Sport UHD auch in Ultra HD zu erleben.



Außerdem verpassen Fußballfans mit den neuen Highlight-Videos auf Sky Q ab sofort nichts mehr. Highlight-Videos von unter anderem allen Begegnungen der UEFA Champions League gibt es mit dem Sky Q Receiver ab 24 Uhr des jeweiligen Spieltags direkt auf Abruf.



Das Halbfinale und das Finale live bei Sky



Alle vier Halbfinal-Begegnungen sowie das Finale am 1. Juni in Madrid wird Sky live übertragen.



Mit dem Sky Abo, dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars live dabei sein



Sämtliche Übertragungen der UEFA Champions League sind mit dem Sky Abonnement im Rahmen des Sky Sport Pakets (sky.de/bestellung-angebote) empfangbar, neben dem klassischen TV auch über den mobilen Streaming-Service Sky Go, egal ob zu Hause oder unterwegs.



Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alle Fußballfans, die noch keine Sky Abonnenten sind, ohne lange Vertragsbindung bei allen Übertragungen der UEFA Champions League live dabei sein. Über den monatlich kündbaren Streaming-Service sind alle Inhalte auf einer Vielzahl von Geräten wie unter anderem Laptops/PCs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw. über den Sky Ticket TV Stick verfügbar.



Darüber hinaus sind die Live-Übertragungen aus der Königsklasse auch in zahlreichen Sky Sportsbars verfügbar.



In-Match Videos aller Spiele der UEFA Champions League für Sky Kunden verfügbar



Abonnenten des Sky Sport-Pakets haben mit den In-Match Videos die Möglichkeit, bereits während der laufenden Partien Tor-Videos aller Begegnungen der UEFA Champions League auf ihrem Smartphone abzurufen. Innerhalb kürzester Zeit nach dem Ereignis erhalten Fans per Push-Benachrichtigung direkten Zugang auf das 20- bis 30-sekündige Video. Sky bietet diesen Service als einziger Anbieter in Deutschland zu allen Spielen des Wettbewerbs an.



Die Königsklasse frei empfangbar auf Sky Sport News HD



Auch wenn die Live-Übertragungen aus der Königsklasse den Abonnenten des Sky Sport-Pakets und den Nutzern von Sky Ticket vorbehalten bleiben, sind alle Fußballfans auf Sky Sport News HD während der laufenden Spiele näher dran als auf jedem anderen Sender im deutschen Free-TV. In "Champions Corner" kommentieren und analysieren Moderator Florian Schmidt-Sommerfeld und seine Gäste Margot Dumont und Mirko Slomka ab 20.50 Uhr das Geschehen in den Stadien.



Darüber hinaus berichtet Deutschlands einziger 24-Stunden-Sportnachrichtensender auch an den Tagen rund um den Spieltag umfassend aus der Königsklasse. Unmittelbar nach Spielende ab 23.00 Uhr sind auf Sky Sport News HD im Rahmen der "Late Night News" bereits die ersten Spielszenen der Begegnungen des Abends zu sehen. Um 0.00 Uhr sind die ersten ausführlichen Highlight-Zusammenfassungen aller Partien des Abends im Free-TV zu sehen.



Die Viertelfinal-Rückspiele der UEFA Champions League live bei Sky:



Dienstag:



19.30 Uhr: Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport 1 HD



19.30 Uhr: FC Barcelona - Manchester United auf Sky Sport 2 HD



Mittwoch:



19.30 Uhr: Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport 1 HD



19.30 Uhr: Manchester City - Tottenham Hotspur auf Sky Sport 2 HD und Sky Sport UHD



